POL-WHV: Mehrere Müllcontainer in Brand

Wilhelmshaven (ots)

Am 19. Mai 2025 wurde der Polizei gegen 04:20 Uhr ein Brandgeschehen in der Rheinstraße in Wilhelmshaven gemeldet.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten insgesamt fünf Müllcontainer (jeweils 1.100 Liter Fassungsvermögen) in Brand. Vier der Container wurden vollständig, ein weiterer nahezu vollständig zerstört. Durch das Übergreifen des Feuers wurden zudem ein in der Nähe geparkter Pkw, ein Altkleidercontainer, eine Mülltonnenverkleidung sowie ein Bioabfallbehälter (240 Liter) in Mitleidenschaft gezogen und brandbeschädigt.

Die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven konnte den Brand zeitnah löschen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen Zeuginnen und Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rheinstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

