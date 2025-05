Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl- Beschuldigter reagiert aggressiv bei Kontrolle

Wilhelmshaven (ots)

Am 19. Mai 2025, kam es zwischen 14:00 und 14:25 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Ein 24-jähriger Mann wurde dabei beobachtet, wie er im Obergeschoss des Bekleidungsgeschäfts sieben Paar Socken sowie ein Paket Unterhosen in seinem Rucksack verstaute. Anschließend begab er sich ins Erdgeschoss und verließ das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen.

Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Kontrolle und Durchsuchung reagierte der Beschuldigte zunehmend aggressiv und musste schließlich mittels Handfesseln fixiert werden.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell