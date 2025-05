POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 16.05.2025 - 18.05.2025

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Dachstuhlbrand in Jever

Am Samstag, 17.05.2025, gegen 11.23 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass im Friesenweg in Jever eine Gartenlaube brennen würde. Bei Eintreffen der Beamten steht eine hölzerne Gartenhütte bereits in Vollbrand. Über den angrenzenden Wintergarten hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen. Trotz des schnellen Eingreifens der ersteintreffenden Freiwilligen Feuerwehr Jever konnte ein komplettes Abbrennen des Dachstuhls nicht mehr verhindert werden. Zur Brandbekämpfung waren zusätzlich noch die Ortswehren Cleverns, Schortens und Wittmund im Einsatz. Ein Übergreifen auf benachbarte Häuser konnte hierdurch verhindert werden. Der Hauseigentümer sowie ein Verwandter erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren Behandlung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Während der Löscharbeiten erlitt weiterhin ein Feuerwehrmann eine Verletzung an einem Finger und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Eine Betreuung der Hauseigentümer erfolgte durch verständigte Notfallseelsorger. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, wird aber im sechsstelligen Bereich liegen. Während der Löscharbeiten kam es in den anliegenden Straßen zu längerfristigen Verkehrsbehinderungen.

Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag zwischen 11.00 Uhr und 14.30 Uhr wurde im Blumenweg in Schortens-Middelsfähr ein Pkw, Opel Zafira, beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten hierbei mutwillig die hintere, rechte Fahrzeugtür. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever ( Tel: 04461/74490) oder der Polizei in Schortens (Tel: 04461/984930) in Verbindung zu setzen.

Brand einer Gartenhütte in Schortens

Samstagnacht gegen 01.20 Uhr geriet aus bisher nicht bekannter Ursache in der Elisabeth-Selbert-Straße in Schortens eine Gartenhütte in Brand. Durch das Feuer erwachte eine Anwohnerin und verständigte nach der Brandfeststellung die Rettungskräfte. Bei Eintreffen der Polizei befand sich sowohl eine Gartenhütte als auch die umliegende Vegetation von zwei benachbarten Grundstücken in Brand. Durch Anwohner und Polizei konnte der Brand zunächst eingedämmt werden. Die Löscharbeiten erfolgten durch die Freiwillige Feuerwehr Schortens. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach ersten Einschätzungen dürfte eine Selbstentzündung (biothermische Reaktion) von zwei nebeneinander liegenden Komposthaufen ursächlich gewesen sein.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken in Schortens

Am Freitag, 16.05.2025, gegen 19.42 Uhr befuhr ein 32-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße K92 aus Richtung Schortens-Sillenstede kommend in Fahrtrichtung Fedderwarden. In einer Rechtskurve gerät der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem entgegen kommenden Pkw. Während der Unfallaufnahme konnte durch die aufnehmenden Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Motorradfahrers festgestellt werden. In Anbetracht der Tatsache, dass der Motorradfahrer zusätzlich keinen Schutzhelm trug, ist es nur dem Zufall geschuldet, dass dieser nach derzeitigem Stand nicht schwerer verletzt wurde. Zur weiteren Behandlung wurde der Motorradfahrer mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die 49-jährige Pkw-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der Beschädigungen durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt werden. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Baumunfall im Wangerland

Am Samstag, 17.05.2025, gegen 16.25 h, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer die Küstenstraße in Friederikensiel. Auf gerader Fahrbahn kam der Pkw plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer sowie die 57-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Versorgung durch Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Zwecks Bergung des Fahrzeugs und Versorgung der Verletzten mussten die Küstenstraße vorübergehend gesperrt werden. Die Feuerwehr Hohenkirchen war mit ca. 15 Kameraden an der Unfallstelle eingesetzt. Nach derzeitigem Stand kommt ein sogenannter Sekundenschlaf als Unfallursache in Betracht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Jever

Am Freitag, 16.05.2025, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw der Marke Seat in einem Parkhaus in der Lindenbaumstraße in Jever. Demnach stieß der zur Zeit unbekannte Pkw zwischen 08.45 Uhr und 09.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen den ordnungsgemäß geparkten Seat. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Meldepflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder den entsprechenden Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever ( Tel: 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

