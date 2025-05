POL-WHV: Ladendiebstahl an Selbstbedienungskasse - Polizei ermittelt

Wilhelmshaven (ots) - Am 12. Mai 2025, kam es gegen 15:25 Uhr im Außenbereich des Eiscafés in der Parkstraße zu einer Körperverletzung. Ein Mann griff einen Gast des Cafés unvermittelt an und verletzte ihn durch Schläge und Tritte derart, dass das Opfer eine Nasenbeinfraktur erlitt. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 45-jähriger Beschuldigter ermittelt ...

