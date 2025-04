POL-E: Essen: Diensthund Krabat erschnüffelt Smartphone-Räuber

Essen (ots) - 45127 E.-Westviertel: Am Morgen des 30. Juli vergangenen Jahres entwendete eine Unbekannte in einem Fast-Food-Restaurant an der Hans-Böckler-Straße eine Spendenbox. Diese befand sich neben der Kasse und war mit einem Drahtseil gesichert. Die Tatverdächtige durchtrennte die Sicherung, nahm die Spendenbox und packte sie in ihren Beutel. Mit Fotos einer ...

mehr