Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Tödlicher Fahrradunfall an der Radtrasse - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45479 Mh.-Broich: Am Samstagabend (26. April) stürzte ein 43-jähriger Radfahrer im Bereich zwischen dem Radweg RS1 und der Hochschule Ruhr West an der Duisburger Straße. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb er noch am Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:25 Uhr war ein 43-jähriger Mülheimer mit seinem Fahrrad auf der Duisburger Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mülheimer mit seinem Mountainbike über das Gelände der Hochschule auf die Radtrasse RS1 abbiegen. Dabei prallte er mutmaßlich gegen einen Randstein und stürzte vom Gelände der Hochschule auf den tiefergelegenen Radschnellweg.

Bei dem Sturz zog sich der 43-Jährige schwerste Verletzungen zu. Zwei Polizeibeamte leisteten bis zum Eintreffen eines Notarztes und einer Rettungswagenbesatzung Erste Hilfe. Der Mülheimer verstarb jedoch noch am Unfallort.

Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten noch am Abend die Unfallspuren. Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht nach Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 an die Polizei Essen./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell