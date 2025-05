POL-WHV: Drohnenflug über militärischem Sicherheitsbereich - Polizei stellt Drohne sicher

Varel (ots) - Am 14. Mai 2025, kam es gegen 18:25 Uhr in der Karl-Nieraad-Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 19-jähriger Fahrer aus Visselhövede befuhr mit seinem Audi die Karl-Nieraad-Straße in Fahrtrichtung Hans-Schütte-Straße. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte ...

mehr