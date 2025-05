Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der PI Wilhelmshaven für den Zeitraum 16.05. bis 18.05.2025

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven

Mehrere Brandereignisse in Heppens und der Innenstadt

Am Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurden in der Kaakstraße in Heppens drei brennende Restmüllcontainer durch Passanten festgestellt, die über Notruf die Polizei informierten. Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte der Brand gelöscht, der entstandene Schaden in Grenzen gehalten und ein Übergreifen des Feuers auf Gebäudeteile verhindert werden. Lediglich die Müllbehälter wurden brandbedingt zerstört. Am Samstagvormittag gerieten zwischen 10:30 und 10:45 Uhr abgelagerte Holzpaletten in der Grenzstraße sowie in der Mellumstraße eine Altpapiertonne aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Während die Feuerwehr den Brand in der Grenzstraße schnell löschen konnte, wurde die brennende Altpapiertonne durch einen umsichtigen Anwohner abgelöscht. Zu weiteren brandbedingten Beschädigungen kam es nicht. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Brandursachen und möglichen Zusammenhängen dauern an.

Personen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven, Tel. 04421-9420, in Verbindung zu setzen.

Wilhelmshaven

Einbruch in eine Gaststätte in der Ulmenstraße

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Ulmenstraße in Heppens. Nachdem man sich über ein Fenster widerrechtlich Zugang zu den Innenräumen des Objektes verschafft hatte, wurden zwei Spielautomaten im Inneren der Gaststätte geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet. Zur Höhe der entwendeten Bargeldsumme können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Personen, die sachdienliche Angaben dazu machen können oder die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich zwischen 01:00 und und 05:00 Uhr wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven, Tel. 04421-9420, in Verbindung zu setzen.

Wilhelmshaven

Fahren ohne Versicherungsschutz und unter Alkoholbeeinflussung

Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:50 Uhr, stellt eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven einen Pkw fest, für den aktuell kein gültiger Pflichtversicherungsschutz besteht. Im Zuge der weiteren Kontrolle des Pkw und Fahrzeugführers wird zudem bemerkt, dass der 28-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,66 Promille. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten und wird bezüglich des Fahrens unter Alkoholeinfluss mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren belegt. Die Weiterfahrt wurde der Person untersagt.

Wilhelmshaven

Zu einem weiteren Brand von Altpapiercontainern kam es Sonntagnacht gegen 03:00 Uhr in der Heppenser Straße, nahe der Ulmenstraße. Insgesamt vier metallene Container waren dabei brandbetroffen. Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven gelöscht werden, so dass kein weiterer Schaden entstand. Auch hierzu werden weitere polizeiliche Brandermittlungen geführt.

Personen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven, Tel. 04421-9420, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell