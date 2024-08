Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in dem Oberweg - Zeugen gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 23.08.2024, gegen 14:00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in dem Oberweg in Bobenheim-Roxheim. Ein 45-Jähriger hatte sein Auto der Marke Kia zuvor auf einem Parkplatz der Straße geparkt und musste später einen Schaden feststellen. Eine bisher unbekannte Person fuhr wahrscheinlich beim Vorbeifahren gegen sein Fahrzeug und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den bislang unbekannten Personen geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

