Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf - Unbekannte plündern Zigarettenautomaten - Wer kann Hinweise geben?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Vermutlich in der Nacht zum 7. März brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße gewaltsam auf. Dort bereicherten sich die Täter widerrechtlich an Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie mit dem Beutegut in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur Tat und suchen nun Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0059804/2025

