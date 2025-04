Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spurwechsel mit Konsequenzen

Nordhausen (ots)

Aufgrund parkender Fahrzeuge auf dem Radweg am rechten Fahrbahnrand in der Charleville-Mezieres-Straße musste eine Fahrradfahrerin ihren Weg am Mittwoch gegen 07.45 Uhr ändern. Die Frau wechselte unvermittelt auf die Fahrbahn und beachtete dabei nicht den sich nähernden Pkw. Es kam infolgedessen zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei sich die Radfahrerin verletzte. Die Frau wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell