Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Sonneberg (ots)

Am Samstagnachmittag wurde ein Renault-Fahrer in Bettelhecken in Sonneberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem sie bei dem Fahrer Alkohol in der Atemluft feststellten, unternahmen sie einen freiwilligen Atemalkoholtest. Dieser ergab bei dem 56-jährigen Sonneberger einen Wert von 3,15 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und der nunmehr Beschuldigte zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer muss sich nun wegen der vorsätzlichen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

