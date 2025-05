Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Garage, Zeugen gesucht

Saalburg (ots)

In der Nacht von Freitag, den 02.05.25, 20 Uhr bis zum Samstag, 03.05.25, 08 Uhr kam es in Saalburg im Bereich Ehrenhain zu einem Einbruch in eine Garage. Unbekannte brechen das Tor auf, werden offensichtlich nicht fündig und entfernen sich vom Tatort. Es entsteht Sachschasden am Garagentor. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Saalburg festgestellt hat, meldet sich unter Angabe des Aktenzeichens 0112483/2025 bei der Politeiinspektion Saale-Orla.

