LPI-G: Garageneinbruch mit hohem Beuteschaden

Altenburg (ots) - Nobitz OT Klausa. Am Freitag, den 25.07.2025 gegen 13:30 Uhr übersah ein 78-jähriger PKW Fahrer beim Ausfahren aus seinem Grundstück in der Straße Am Leinawald eine bevorrechtigte 75-jährige Fahrradfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Radfahrerin kam hierbei zu Fall, verletzte sich schwer am Arm und musste im Klinikum Altenburg medizinisch behandelt werden. Der entstandene Sachschaden an PKW ...

