Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Flaschenwurf auf Regionalexpress

Möser (ots)

Am Freitag, den 6. Juni 2025 informierte der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpresses um 23:45 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Nach ersten Erkenntnissen befand sich jener Express am Bahnhof Möser. Kurz vor dessen Abfahrt, fragte der 27-jährige Lokführer eine mehrköpfige Personengruppe, ob sie noch in die Bahn einsteigen wollen. Dies wurde verneint. Anschließend fuhr der Zug langsam los. Unvermittelt wurde aus der Gruppe heraus eine Glasflasche in Richtung des geschlossenen Führerhausfensters geworfen. Dadurch splitterte die Scheibe. Der Lokführer leitete umgehend eine Bremsung des Zuges ein. Aufgrund der Beschädigung konnte die Fahrt in Richtung Brandenburg nicht fortgesetzt werden. Eine verständigte Streife verlegte umgehend in Richtung des Ereignisortes. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort keine Hinweise auf mögliche Täter feststellen und fertigten Tatortfotos. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Unterstützung aus der Bevölkerung: Wer hat am Freitag, den 6. Juni 2025, gegen 23:45 Uhr die beschriebene Gruppe, bestehend aus 5 bis 6 Personen, am Bahnhof Möser gesehen und kann wichtige Informationen zum Tathergang mitteilen? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

