BPOLI MD: 42-Jähriger widersetzt sich, greift an, beleidigt und tritt wild um sich

Am Sonntag, den 8. Juni 2025 wurde das Bundespolizeirevier Halle (Saale) um 16:20 Uhr über eine Widerstandshandlung im Hauptbahnhof Halle (Saale) informiert. Verständigte Beamte begaben sich umgehend in Richtung des Ereignisortes. Nach ersten Erkenntnissen verzehrte eine männliche Person Waren in einem Lebensmittelgeschäft und verließ anschließend jene Filiale, ohne die bereits gegessenen Produkte zu bezahlen. Der Mann wurde durch den Ladendetektiv und Sicherheitsmitarbeiter der Bahn angesprochen und gestellt. Im Weiteren widersetzte er sich gegen die Maßnahmen des Detektivs und der Sicherheitsmitarbeiter. Er trat wild um sich, beleidigte und versuchte einem Festhaltenden in den Finger zu beißen. Bis zum Eintreffen der verständigten Bundespolizei wurde er am Boden fixiert. Bei seiner Fesselung versuchte er sich, durch Winden und das Wegziehen seiner Arme, der Maßnahme zu entziehen. Der 42-jährige Deutsche wurde auf die nahegelegene Dienststelle gebracht und der Rettungsdienst angefordert. Die eingetroffenen Sanitäter stellten bei dem Ladendetektiv oberflächliche Abschürfungen und bei dem Beschuldigten leichte Kratzer im Gesicht fest. Er erhält Strafanzeigen wegen Diebstahls, Beleidigung, Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

