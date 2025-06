BPOLI MD: 28-Jähriger fährt ohne Ticket, verweigert Angaben und leistet Widerstand

Bitterfeld-Wolfen (ots) - Am Donnerstag, den 5. Juni 2025 wurde die Bundespolizei um 18:20 Uhr über eine randalierende Person in einem Regionalexpress auf der Strecke von Dessau in Richtung Leipzig informiert. Der Tatverdächtige soll sich zu diesem Zeitpunkt noch am Bahnhof Wolfen befinden. Nach dieser Erstmeldung ...

mehr