LPI-G: Baumlilien aus Garten entwendet

Gera (ots) - Greiz. Am Montag, den 28.07.2025 gegen 19:15 Uhr wollte ein 50-Jähriger in einem Verbrauchermarkt in der August-Bebel-Straße Lebensmittel im Wert von 3,27 EUR in seiner Umhängetasche aus dem Einkaufsmarkt schmuggeln ohne dafür zu bezahlen, wurde dabei aber vom Ladendetektiv ertappt. Der 50-Jährige wollte sich im Besitz seiner Beute halten und versuchte zu flüchten, wobei er nach dem Detektiv trat und ...

