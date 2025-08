Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Speyer/A61/Parkplatz Binshof: Polizei dein Freund und Helfer

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 01:00 Uhr, staunte eine Streife der Autobahnpolizei Walldorf nicht schlecht, als sie aufgrund mehrerer Anrufe ein nur mit Unterhose bekleideten Mann auf dem Standstreifen der A61 laufend feststellten. Als sie den Mann sicher im Auto zum Sachverhalt befragen konnten wurde bekannt, dass der 59-jährige Mann am Abend zuvor an einem nahegelegenen See etwas ausschweifender gefeiert hatte. Nachdem er wieder erwachte, war er lediglich mit einer Badehose bekleidet. Seine mitfeiernden "Freunde" waren bereits gegangen. Da er sich nicht weiter zu Helfen wusste, suchte er die nächstgelegene Straße auf, um dort Hilfe von vorbeifahrenden Personen zu bekommen. Zusammen mit der Streife konnten die fehlenden Kleider sowie sein geparkter LKW wieder aufgefunden werden. Hier schlief sich der Mann, bis er letztendlich wieder fahrtüchtig war, aus.

