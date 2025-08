Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Auto

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (31.07.2025), gegen 11:30 Uhr, kollidierten ein 46-jähriger Fahrradfahrer und ein 21-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz in der Von-Kieffer-Straße. Der 21-Jährige befuhr den Parkplatz und wollte nach links einbiegen, als der 46-Jährige von rechts kam und mit dem Auto zusammenstieß. Dabei wurde er leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell