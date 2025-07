Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Am Mittwoch (02.07.) kam es gegen 9:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 3.700 EUR entstand. Ein 54-jähriger Audi-Fahrer aus Fulda befuhr die Frankfurter Straße vom Bronnzeller Kreisel kommend in Fahrtrichtung Innenstadt und beabsichtigte nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Ihm kam ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Poppenhausen entgegen. Der Motorradfahrer versuchte den Zusammenstoß noch mittels eines Bremsvorgangs zu verhindern, stürzte hierbei allerdings und verletze sich leicht. Das Motorrad rutsche anschließend gegen den Audi, sodass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Der Motorradfahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld- Am Mittwoch (02.07.), gegen 16.50 Uhr, befuhr eine 24-jährige Bad Hersfelderin mit ihrem Opel-Corsa die Straße "Peterstor" aus Richtung der Straße "Kleine Industriestraße" kommend in Richtung Landecker Straße. Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr den Radweg aus Richtung Unterführung-Neumarkt kommend in Richtung Peterstor. Der E-Scooter war zudem noch mit einer zweiten Person besetzt. Der Radweg kreuzt die Straße Peterstor über einen Zebrastreifen. Dieser wurde durch den 15-Jährigen befahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der 15-Jährige und seine ebenfalls 15-jährige Mitfahrerin wurden leichtverletzt. Sachschaden rund 3.500 Euro.

Schenklengsfeld-Schenksolz. Am Mittwoch (02.07.), gegen 10.35 Uhr, befuhr ein Traktor-Fahrer (53 J.) aus Eiterfeld den Feldweg aus Richtung L 3171 kommend. Ein 36-jähriger Radfahrer aus Ludwigsau befuhr mit seinem Rennrad den Radweg aus Lampertsfeld kommend in Richtung Schenksolz. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Traktor, wobei der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sachschaden rund 9.500 Euro.

Bad Hersfeld-Kathus. Am Mittwoch (02.07.), gegen 8.40 Uhr, befuhr eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Straße "An den Dornwiesen" in Richtung der Straße "An den Pfarrwiesen". In Höhe der Unfallstelle bremste sie auf der abschüssigen Straße so stark, dass sie nach vorn über den Lenker stürzte. Dabei verletzte sich die 63-Jährige leicht. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Sachschaden rund 250 Euro

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfälle mit Verletzten

Nentershausen-Weißenhasel. Am Mittwoch (02.07.), gegen 19.30 Uhr, befuhren ein 52-Jähriger und eine 49-Jährige, beide aus Nentershausen, mit ihren Trekkingrädern eine Gefällstrecke eines Waldweges in der Gemarkung oberhalb der Straße "Wetterschacht". Der 52-Jährige verlor auf dem groben Schotter die Kontrolle über das Rad, stürzte und verletzte sich leicht. Die 49-Jährige bremste noch, konnte aber einen Zusammenstoß nicht vermeiden und stürzte ebenfalls. Auch sie wurde leichtverletzt. Der 52-jährige Radfahrer wurde aufgrund der Verletzungen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Sachschaden entstand nicht.

Bebra. Am Mittwoch (02.07.), gegen 15.35 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Opel-Fahrer aus Bebra den Röse-Kreisel aus Richtung Nürnberger Straße kommend in Richtung Hersfelder Straße. Eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Bebra befuhr den Gehweg parallel zur Nürnberger Straße in Richtung Hersfelder Straße. Die 16-Jährige überquerte an der Unfallörtlichkeit einen Zebrastreifen an der Kreiselausfahrt zur Hersfelder Straße. Der Pkw-Fahrer verließ den Kreisel an der Hersfelder Straße stadtauswärts. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 16-Jährigen, welche den Zebrastreifen passierte. Die 16-Jährige wurde verletzt und zur Beobachtung in das Klinikum nach Kassel verbracht. Sachschaden circa 1.700 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Zusammenstoß beim Abbiegen

Engelrod. Am Mittwoch (01.07.), gegen 19 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Fahrer mit seinem MAN SYN1E die Landesstraße von Rebgeshain herkommend in Richtung Engelrod und wollte nach links auf die Kreisstraße in Richtung Helpershain abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Fiesta einer 43-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Landesstraße von Engelrod herkommend in Richtung Lauterbach befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Fiesta auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen den Ford Fokus einer 32-jährigen Pkw-Fahrerin. Bei dem Unfall blieben alle Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 9.500 Euro.

Zusammenstoß beim Ausparken

Lauterbach. Am Donnerstag (02.07.), gegen 15:45 Uhr, parkte ein 61-jähriger Pkw-Fahrerin in der Altebergstraße in einer Parkbucht. Beim Ausparken musste er mit seinem Fahrzeug rangieren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat Ibiza eines 64-jährigen Fahrers, welcher die Altebergstraße befuhr. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 3.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

