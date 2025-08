POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Am späten Mittwochabend (30.07.2025, gegen 23:30 Uhr) geriet ein 37-Jähriger mit einem Unbekannten in einer Bar am Berliner Platz in Streit. Der Streit verlagerte sich dann vor die Bar und eskalierte. Beide Männer besprühten sich gegenseitig mit Pfefferspray. Durch das Reizgas wurden der 37-Jährige und fünf umstehende Personen leicht verletzt. Der Unbekannte konnte noch vor Eintreffen der ...

