Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Einbruch Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Unbekannte brachen am Mittwochvormittag (30.07.2025 zwischen 10:30 Uhr und 12:45 Uhr) in ein Wohnhaus in der Paul-Klee-Straße (Bereich Rtg. Ostring) ein. Dort durchwühlten sie beinahe das gesamte Haus und entkamen anschließend unerkannt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Nachbar konnte zum Tatzeitpunkt eine Frau mit hellem Haar im Inneren des Hauses beobachten, die eine FFP2 Maske trug. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit davon aus, dass es sich bei der Frau um die Täterin handeln könnte. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter/in abgeben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 - 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden.

