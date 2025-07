Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Streit mit Pfefferspray gesprüht

Ludwigshafen (ots)

Am späten Mittwochabend (30.07.2025, gegen 23:30 Uhr) geriet ein 37-Jähriger mit einem Unbekannten in einer Bar am Berliner Platz in Streit. Der Streit verlagerte sich dann vor die Bar und eskalierte. Beide Männer besprühten sich gegenseitig mit Pfefferspray. Durch das Reizgas wurden der 37-Jährige und fünf umstehende Personen leicht verletzt. Der Unbekannte konnte noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Der 37-Jährige war erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Zur Feststellung der Schuldfähigkeit wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30-35 Jahre, 1,70 m groß, Glatze, kräftige Statur, Pigmentstörung rechter Ellenbogen.

Haben Sie die Tat beobachtet und können Sie Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

