POL-PPRP: Geld aus Auto gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmittag (30.07.2025, gegen 14 Uhr) gerieten zwei Autofahrer in Streit. Beide fuhren zuvor hintereinander in der Nähe des Rathauscenters. An einer Ampel sei der 23-jährige Fahrer (roter Peugeot 206) nicht direkt losgefahren, weshalb der hinter ihm stehende 46-Jährige (schwarzer Renault Laguna) hupte. Darüber entfachte ein Streit, der auf einem Parkplatz der Denisstraße ausgetragen wurde. ...

