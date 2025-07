Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit nach Verkehrsvorgang eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (30.07.2025, gegen 14 Uhr) gerieten zwei Autofahrer in Streit. Beide fuhren zuvor hintereinander in der Nähe des Rathauscenters. An einer Ampel sei der 23-jährige Fahrer (roter Peugeot 206) nicht direkt losgefahren, weshalb der hinter ihm stehende 46-Jährige (schwarzer Renault Laguna) hupte. Darüber entfachte ein Streit, der auf einem Parkplatz der Denisstraße ausgetragen wurde. Beide Männer beschuldigten sich gegenseitig, vom jeweils anderen beleidigt und geschlagen worden zu sein.

Haben Sie den Streit beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

