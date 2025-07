Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Autos beschädigt bei Auffahrunfall

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (30.07.2025), gegen 16:15 Uhr, wurden vier Autos durch einen Auffahrunfall in der Rheinuferstraße beschädigt. Eine 29-jährige Autofahrerin befuhr die Rheinuferstraße in Richtung Hochstraße, als sie verkehrsbedingt halten musste. Ein 36-jähriger Autofahrer fuhr in die gleiche Richtung und bemerkte zu spät, dass der Verkehr sich staute und fuhr der 29-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde das Auto der 29-Jährigen und die zwei vor ihr fahrenden Autos beschädigt. Dabei wurde die 29-Jährige leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des 36-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Wie hoch der gesamte Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

