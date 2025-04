Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verfolgt flüchtigen Jugendlichen

Recklinghausen (ots)

Gestern Abend (18. April) überprüften Bundespolizisten im Recklinghäuser Hauptbahnhof einen Minderjährigen. Als die Beamten eine geringe Menge Cannabis auffanden, ergriff dieser die Flucht und konnte wenig später gestellt werden.

Gegen 19:15 Uhr befanden sich Bundespolizisten im Hauptbahnhof Recklinghausen und beobachten den Reiseverkehr. Ein 16-Jähriger, welcher zuvor mit seinem Begleiter aus dem RE42 ausstieg, passierte die Beamten an einem Treppenabgang. Hierbei schaute er sich immer wieder zu diesen um. Die Uniformierten überprüften den Minderjährigen, welcher zunehmend nervöser wurde. Die Frage nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen verneinte er. Zeitgleich versuchte er seine Bauchtasche unter seinem Arm vor den Einsatzkräften zu verbergen. Die Umhängetasche händigte der spanische Staatsbürger schließlich nur zögerlich aus. Zudem gab er an, dass sich in seiner Jackentasche lediglich eine Tabakverpackung befinden würde. In dieser stellten die Polizisten dann eine geringe Menge Marihuana fest. Daraufhin ergriff der Jugendliche die Flucht in Richtung Stadtgebiet. Als ein Beamter den Recklinghäuser auf Höhe des Busbahnhofs am Kragen festhielt, riss dieser sich los und der Uniformierte kam zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Schürfwunden zu. Einem weiteren Bundespolizisten gelang es schließlich den 16-Jährigen zu stellen und fixierte ihn mittels Handfesseln.

In der Bundespolizeiwache wurde der Minderjährige durchsucht und seine Erziehungsberechtigten informiert. Sein Vater wurde wenig später in der Dienststelle vorstellig.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Die pflanzliche Droge wurde sichergestellt.

