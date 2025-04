Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 22-Jährigen nach Flucht fest - 10 Monate Haft

Essen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag (18. April) führten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof eine Personenkontrolle durch. Hierbei flüchtete ein 22-Jähriger, um die Festnahme aufgrund eines bestehenden Haftbefehls zu verhindern. Dies gelang dem Gesuchten jedoch nicht.

Gegen 00:15 Uhr überprüften Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen 22-Jährigen sowie seine Begleiterin (26). Als die Beamten die Deutschen aufforderten sich auszuweisen, ergriff der junge Mann in Richtung Haupthalle und anschließend über den Nordausgang die Flucht. Die Einsatzkräfte verfolgten ihn über einen Parkplatz in Richtung eines Hotels. An einem Treppenaufgang rutschte dieser aus und fiel zu Boden. Die Uniformierten fixierten ihn mittels Handschellen. Dagegen leistete er keinen Widerstand. Kurz darauf verriet er den Beamten auch, warum er das Weite suchte: er wird per Haftbefehl gesucht. Seine Lebensgefährtin händigte den Polizisten schließlich die Gesundheitskarte des Wohnungslosen sowie ihren vorläufigen Personalausweis aus.

Eine Abfrage im polizeilichen Fahndungssystem bestätigte die Aussage des Mannes. Das Amtsgericht Essen hatte den Gesuchten im Februar 2024 rechtskräftig, wegen Diebstahls, Straßenverkehrsgefährdung, vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verkehrsunfallflucht in zwei von drei Fällen, zu einer Jugendstrafe von zehn Monaten verurteilt.

Die Essenerin (26) übergab weiteren Polizisten zudem ein Döschen mit einer geringen Menge Amphetamin und gab an, dass dieses ihrem Freund gehöre. Ein Fingerabdruckscan bestätigte schließlich in der Bundespolizeiwache die Identität des 22-Jährigen zweifelsfrei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Die Bundespolizisten führten den Verurteilten für die nächsten zehn Monate einer Justizvollzugsanstalt zu. Des Weiteren leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell