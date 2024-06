POL-EL: Haren - 9-jähriges Mädchen leicht verletzt - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots) - Am 13. Juni zwischen 11 und 12 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße In der Maate in Emsbüren die Geldbörse aus der Gesäßtasche eines männlichen Opfers. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

