POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung - Auslobung von 300 Euro

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen am Dienstagmittag (29.07.2025, 13:30 Uhr - 16:15 Uhr) in eine Wohnung in der Kopernikusstraße (nahe Sternstraße) ein, welche sich in einem Mehrparteienhaus befindet, und stahlen Schmuck aus dieser. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Können Sie Hinweise zu Tat oder Täter abgeben? Die Kriminalpolizei Ludwigshafen nimmt Hinweise ...

