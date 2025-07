Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (29.07.2025, gegen 14:15 Uhr), kollidierten ein 58-jähriger Fahrradfahrer und ein 30-jähriger E-Scooter Fahrer an der Einmündung Havering-Allee / Bürgermeister-Grünzweig-Straße. Der 58-Jährige fuhr auf der Havering-Allee in Richtung der Bürgermeister-Grünzweig-Straße entlang, als der entgegengesetzt fahrende 30-Jährige den Einmündungsbereich überquerte und dabei den Vorrang des 58-Jährigen missachtete. Der 30-Jährige stürzte auf die Straße und wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell