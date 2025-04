Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parkbank angezündet

Sömmerda (ots)

Am Montagabend wurde in Sömmerda eine Parkbank in Brand gesetzt. Gegen 20:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Radweg "Am Kraftwerk" gerufen. Unbekannte Täter hatten dort mutwillig eine Parkbank angezündet. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (0361/5743-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0096188 zu melden. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell