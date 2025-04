Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich im Landkreis Sömmerda ein Auffahrunfall mit mehreren Verletzten. Gegen 17:20 Uhr war ein 84-jähriger Opel-Fahrer in Straußfurt unterwegs gewesen, als zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen mussten. Der Senior bemerkte dies zu spät und fuhr auf einen vor ihm fahrenden Seat auf, der durch den Aufprall auf einen VW geschoben wurde. Der Unfallverursacher sowie zwei weitere Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden teils schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell