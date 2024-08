POL-GÜ: Polizeibekannter Täter nach Einbruch in Bützower Kiosk vorläufig festgenommen

Güstrow (ots) - Beamte der Polizei Güstrow befanden sich am 30.07.2024 aufgrund einer gemeldeten Verkehrsunfallflucht in der Neukruger Straße im Einsatz. Laut Angaben des 85-jährigen Geschädigten habe dieser die Neukruger Straße in Richtung der Straße Am Suckower Graben überquert. Hier sei er gegen 11:10 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren ...

mehr