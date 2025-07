POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte stahlen in der Zeit vom 29.07., 20:30 Uhr, bis zum 30.07.2025, 17:20 Uhr, einen Geldbeutel und Bargeld aus einem in der Karl-Reiß-Straße geparkten Auto. Wie der/die Täter in das Auto gelangten, ist noch unklar. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per ...

