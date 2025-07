Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Rasentraktor entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (12.07.2025) 18:00 Uhr und Sonntag (13.07.2025) 02:30 Uhr waren noch unbekannte Täter auf einem Gartengrundstück in der Neckargröninger Straße in Oßweil unterwegs. Die Unbekannten hebelten zunächst ein Gartentor auf und entwendeten anschließend einen Rasentraktor der Marke Stihl im Wert von etwa 3.300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

