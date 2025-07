Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Pkw auf Baumarkt-Parkplatz zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschädigten am Samstag (12.07.2025) zwischen 08:45 Uhr und 09:10 Uhr einen auf einem Baumarkt-Parkplatz in der Straße "Am Holzbach" in Aldingen geparkten Renault. Die Unbekannten zerkratzten die linke Fahrzeugseite des Renaults und hinterließen einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remseck am Neckar unter Tel. 07146 280820 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

