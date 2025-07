Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unfallflucht in der Liebenaustraße

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag (13.07.2025) gegen 09:15 Uhr in der Liebenaustraße in Waldenbuch. Eine 50-jährige VW-Lenkerin war auf der Liebenaustraße vom Kreisverkehr mit der Nürtinger Straße kommend unterwegs und bog nach links in eine Grundstückseinfahrt ein. In diesem Moment überholte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der hinter der 50-Jährigen in gleicher Richtung unterwegs war, den VW. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Anschließend sei der Unbekannte, der mutmaßlich mit einem weißen VW Golf mit Böblinger (BB) Zulassung unterwegs war, mit hoher Geschwindigkeit davongefahren. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

