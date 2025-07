Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unbekannte werfen Gegenstände auf Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Sonntag (13.07.2025) auf der Bundesstraße 464 (B 464) in Holzgerlingen ereignet hat. Noch unbekannte Personen warfen dort gegen 16:30 Uhr Gegenstände von einer Fußgängerbrücke, die in der Nähe der Regionalbahnhaltestelle Holzgerlingen-Hülben über die Bundesstraße führt. Ein 51-Jähriger fuhr auf der B464 in Richtung Böblingen, als sein Skoda von einem von der Brücke geworfenen Tetrapack getroffen wurde. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der 51-Jährige konnte sehen, dass sich auf der Brücke zwei Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 Jahren befanden, die mit e-Scootern unterwegs waren. Eine der beiden Personen soll ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose getragen haben. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

