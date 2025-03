POL-PPKO: Schwerer Verkehrsunfall Kreuzung Am Wöllershof

Koblenz (ots) - Am gestrigen Mittwoch, 19.03.2025, kam es in der Hohenfelder Straße gegen 18 Uhr zu einem Ladendiebstahl durch zwei männliche Personen. Einer der beiden steckte zunächst mehrere Kleidungsstücke in eine mitgeführte Tasche. Vom Ladendetektiv darauf angesprochen, rannte der Ladendieb aus dem Geschäft, woraufhin der Detektiv die Verfolgung aufnahm. In der Schlossstraße konnte er den Flüchtigen ...

mehr