Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Bernstadt - Auto geht in Flammen auf

Ein technischer Defekt führte am Montag bei Bernstadt zu einem Feuer.

Ulm (ots)

Die 49-Jährige fuhr kurz vor 12.30 Uhr zwischen Bernstadt und Breitingen. Am dortigen Kreisverkehr bemerkte sie, dass ihre Bremsen nicht richtig funktionierten. Am nächstgelegenen Parkplatz hielt sie an und entdeckte Flammen am linken Vorderrad. Sie informierte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Motorraum. Die Einsatzkräfte konnten das brennende Fahrzeug schnell löschen. Der Ford wurde durch das Feuer total beschädigt.

+++++++ 0364716 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell