Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim-Ottmarsheim: Unfallflucht in der Ilsfelder Straße

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag (11.07.2025) gegen 20:30 Uhr in Höhe des Kreisverkehrs Großbottwarer Straße / Otto-Hahn-Straße / Ilsfelder Straße ereignete. Zeugen meldeten einen gelben Kleintransporter, der von der Großbottwarer Straße kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Im Kreisverkehr habe der Unbekannte dann mehrere Runden, teils mit quietschenden Reifen, gedreht, bevor er diesen anschließend über die Ilsfelder Straße verließ. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte der Kleintransporter mit einer dortige Verkehrsinsel. Ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell