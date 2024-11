Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu versuchten Einbruch gesucht

Gera (ots)

Bad Köstritz: Einbrecher hielten sich am gestrigen Nachmittag (18.11.2024) in der Straße der Freundschaft auf, so dass die Kripo in Gera die Ermittlungen aufnahm. In der Zeit von 15:30 Uhr - 19:00 Uhr versuchten die Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Ein Eindringen gelang letztlich nicht. Dennoch verursachten die Täter Sachschäden an Fenstern und Türen. Die Eigentümer des Hauses waren zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Kripo sucht daher nach Zeugen, welche verdächtige Personen- bzw. Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (Bezugsnummer 0298818/2024). (KR)

