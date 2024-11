LPI-G: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissten aus Gera

Altenburg (ots) - Windischleuba: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 16.11.2024 gegen 18:45 Uhr auf der Bundesstraße 7 in der Nähe von Windischleuba. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte aufgrund mangelnder Ladungssicherung eine gefrorene Weihnachtsgans verloren. Ein nachfolgender 23-jähriger Fahrzeugführer übersah in der Dunkelheit das eisige Tier auf der Fahrbahn und überfuhr das Federvieh. Dadurch wurde der Pkw Kia des jungen Mannes erheblich beschädigt und ein ...

