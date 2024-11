Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Spiegel von neun Fahrzeugen abgetreten

Gera (ots)

Gera: Kurz nach Mitternacht (19.11.2024, ca. 00:15 Uhr) ging der Notruf bei der Polizei ein. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie eine Person in der Steinstraße in Gera die Außenspiegel dort geparkter Fahrzeuge abtrat bzw. abschlug. Unverzüglich rückten mehrere Streifen aus. Im Zuge der Fahndung konnten letztlich drei Tatverdächtige ukrainischer Herkunft im Alter von 16 und 20 Jahren gestellt werden. Diese beschädigten die Außenspiegel an insgesamt 9 Fahrzeugen. Gegen die drei alkoholisierten Sachbeschädiger wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell