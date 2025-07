Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: 53-jähriger Radfahrer alkoholisiert in Verkehrsunfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, war ein 53-jähriger Radfahrer am Samstag (12.07.2025) gegen 08:30 Uhr in Grafenau-Döffingen in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der 53-Jährige war mit einem Mountainbike zunächst mittig auf der Dätzinger in Richtung Ortsmitte unterwegs und kollidierte im weiteren Verlauf in Höhe des Alten Rathauses mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung bei dem 53-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Der Zweiradfahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Der Sachschaden am VW beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

