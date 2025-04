Feuerwehr Bochum

FW-BO: Entstehungsbrand in einer Lagerhalle in BO-Laer

Bochum (ots)

Am heutigen Mittwoch wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bochum gegen 17:20 Uhr Über ein Brandereignis in einer Lagerhalle eines Autohauses an der Wittener Str. in Bochum Laer informiert. Auf Grund der Meldung wurden neben den Löschzügen der Innenstadtwache und der Hauptwache in Werne auch der Führungsdienst, mehrere Sonderfahrzeuge und der Rettungsdienst zur Wittener Str. entsendet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war eine Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle erkennbar. Es brannten ca. 4 qm Unrat und Reifen in der Halle. Zwei Atemschutztrupps konnten schnell mit zwei Strahlrohren den Brand löschen und ein Übergreifen auf weiteres Inventar, sowie Fahrzeuge in der Halle verhindern. Im Nachgang wurde die Halle mittels Motorlüftern vom Brandrauch befreit. Zwei Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, konnten aber unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben. Während des Einsatzes wurden Bereiche der Wittener Str. teilweise gesperrt. Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 18:45 Uhr beendet werden. Insgesamt waren ca. 50 Einsatzkräfte in dem Einsatz involviert. Dabei wurde die Berufsfeuerwehr von den Löscheinheiten Altenbochum, Langendreer, Eppendorf / Höntrop und der Sondereinheit Drohne der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung übernommen.

