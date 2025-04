Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand mit massiver Rauchentwicklung in Bochum Hiltrop

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Heute Mittag, am Samstag, den 5. April 2025, ereignete sich ein Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Hundell im Stadtteil Bochum Hiltrop. Gegen 12:27 Uhr meldeten mehrere Anrufer den Brand bei der Leitstelle der Feuerwehr. Als der zuständige Löschzug der Hauptfeuerwache am Einsatzort eintraf, war eine massive Rauchentwicklung aus dem Gebäude wahrnehmbar. Die Bewohner des Hauses hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht und das Gebäude verlassen. Zwei Personen wurden vom anwesenden Rettungsdienst vor Ort betreut und medizinisch versorgt. Glücklicherweise gab es keine schweren Verletzungen. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und mit einem Strahlrohr löschen. Durch den schnellen Einsatz konnte eine Ausbreitung des Feuers auf andere Bereiche des Hauses verhindert werden. Um die Wohnung von giftigem Brandrauch zu befreien, wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, der die verrauchte Luft aus dem Gebäude leitete. Der Einsatz der Feuerwehr war um 14:08 Uhr erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Heide und Nord der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen bislang noch nicht vor.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell