Feuerwehr Bochum

FW-BO: Zimmerbrand in Wattenscheid

Bochum (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es gegen 01:40 Uhr an der Hüllerstraße in Wattenscheid zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Ein aufmerksamer Fußgänger meldete den Brand, der durch das Fenster erkennbar war. Alarmiert wurde die zuständige Wache Wattenscheid und die Wache Innenstadt.

Da bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte nicht klar war ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, ist sofort eine Menschenrettung eingeleitet worden.

Ein Trupp unter Atemschutz ist in die Brandwohnung vor gegangen, außerdem musste das restliche Gebäude geräumt werden. Der in die Brandwohnung vorgehende Trupp hatte das Brandereignis schnell lokalisiert und abgelöscht. Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung anzutreffen.

Auf Grund der stärkeren Verrußung in der Wohnung ist diese derzeitig unbewohnbar. Der Bewohner kam bei Familienmitgliedern unter. Das restliche Gebäude kann weiterhin bewohnt werden. Der Einsatz für die 33 Einsatzkräfte war gegen 03:00 Uhr beendet.

